Минимум трех врачей задержали в Беларуси за сутки

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Правозащитники сообщают о задержании в Беларуси как минимум трех врачей за последние сутки.

По информации сайта spring96.org, утром 4 мая в Минске был задержан один из лучших челюстных хирургов страны Андрей Любецкий, который 18 лет отработал в 4-й детской больнице Минска. Отмечается, что неделю назад его жена Наталья Любецкая с четырьмя детьми уехала из Беларуси. Женщина фигурировала в одном из фильмов государственного телевидения, где ее обвинили в передаче неких документов экс-алмазовцу Игорю Макару.

Со ссылкой на телеграм-канал «Белые халаты» правозащитники также сообщают о задержании в столице стоматолога-хирурга Станислава Сапуна. «Он вышел на улицу с ребенком, а через пару минут вернулся домой с толпой неизвестных, отдал жене ребенка, и его увезли. Сообщают, что сейчас врач находится на Окрестина, в чем его обвиняют — неизвестно», — пишет spring96.org.

В Борисове 3 мая был задержан врач-невролог Александр Телега. Сообщается, что его ночью избили и увезли в ИВС в Гродно. «В Борисове этого врача все знают. Может в Гродно кто-нибудь в СИЗО сможет передать ему теплые вещи. Увезли врача буквально в нижнем белье. Там с 8:00 до 17:00 передачи по вторникам и пятницам», — цитируют правозащитники ТГ-канал «Белые халаты».

Преследование несогласных с действующей властью медработников в Беларуси началось сразу после президентских выборов в августе прошлого года. Тогда врачи крупнейших больниц и научно-практических центров выходили в свободное от работы время в цепи солидарности с политзаключенными и против насилия силовиков. За это некоторых из них увольняли, задерживали и арестовывали на сутки или штрафовали.

Одним из первых резонансных случаев стало увольнение в конце августа директора РНПЦ «Кардиология» академика Александра Мрочека, который руководил центром с 2008 года. Увольнение Мрочека произошло после того, как после силовых разгонов акций протеста сотрудники РНПЦ «Кардиология» в свое нерабочее время активно выходили на акции поддержки задержанного анестезиолога-реаниматолога центра Олега Черноокого — стояли с его портретами в цепи солидарности. После этого неизвестные подожгли дачу Мрочека.

За активную гражданскую позицию и высказывания в соцсетях детскому реаниматологу Андрею Витушко в середине декабря не продлили контракт в РНПЦ «Мать и дитя», травматологу-ортопеду Рустаму Айзатулину — с 1 января нынешнего года в РНПЦ травматологии и ортопедии.

В витебской БСМП с заведующим отделением анестезиологии и реанимации Владимиром Мартовым не продлили трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия» (3 апреля). Ранее именно Мартов сообщил СМИ о проблеме с подачей кислорода в больнице: он не поступал в нужном объеме пациентам, находившимся на искусственной вентиляции легких. Несмотря на принимаемые меры, проблему решить не удалось, и, по словам врача, ее «спускали на тормозах», запрещалось даже обсуждать.

8 апреля из РНПЦ неврологии и нейрохирургии уволили врача функциональной диагностики Руслана Бадамшина. Причиной для увольнения послужило то, что после выхода из Жодинского СИЗО, где он отбывал сутки, доктор пришел на работу в Минске на два часа позже. С августа 2020 года Бадамшин провел под арестом 63 дня. Последний раз медика задержали 24 марта, когда он вышел из дома на работу, составили протокол якобы за мелкое хулиганство и отправили на 15 суток.

Без объяснения причин из 3-й городской детской клинической больницы Минска с июня увольняют главного врача, анестезиолога-ревматолога Максима Очеретнего. Именно он взял на работу Айзатулина и Витушко.

Кроме того, в разное время и в разных регионах свои рабочие места вынуждены были покинуть десятки других медицинских специалистов.
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Тэги: врачи задержания Белые халаты Персона: Андрей Любецкий Наталья Любецкая

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