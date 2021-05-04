Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков

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Согласно законодательным актам Беларуси военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению Александра Лукашенко.

«Отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей», — передает телеграм-канал «Пул первого».

Такие действия, как указано в сообщении, несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства.
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Тэги: МВД Минобороны КГБ силовики протест

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