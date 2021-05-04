Жителей Молодечненского района осудили по делу о дестабилизации работы ж/д

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Суд Молодечненского района вынес обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние транспортного оборудования, сообщает пресс-служба Миноблсуда.

Архивное фото носит иллюстративный характер

Виновными признаны два жителя Молодечненского района, которые 11 ноября 2020 года договорились замкнуть металлическим тросом рельсы на перегоне Дубравы — Радошковичи.

Вышеуказанные действия не повлекли замыкание рельсовой цепи и подачу ложного сигнала о занятости секции маршрута при ее фактически свободном состоянии.

За попытку дестабилизировать работу ж/д транспорта каждый из обвиняемых приговорен к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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Тэги: рельсы БЖД протест Город: Молодечно

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