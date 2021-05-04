Основатель «Эфириума» Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером

/ Мир
Просмотров: 88

Уроженец российской Коломны Виталик Бутерин с шести лет живет в Канаде, где и стал самым молодым миллиардером в мире, который заработал состояние на криптовалюте.

Фото cash.ch

Стоимость второй по капитализации криптовалюты — Ethereum — превысила 3000 долларов, сделав ее основателя Виталика Бутерина одним из самых молодых миллиардеров в мире. Теперь состояние 27-летнего Бутерина составляет примерно 1,1 млрд долларов.

За идею проекта Ethereum программист получил премию World Technology Award в 2014 году, обойдя других претендентов, включая основателя Facebook Марка Цукерберга.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Криптовалюта
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Эфириум криптовалюта Персона: Виталик Бутерин

Другие материалы на эту тему:

Биткоин установил годовой антирекорд. Почему инвесторы потирают руки?

Биткоин установил годовой антирекорд. Почему инвесторы потирают руки?

Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля

Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля

Финнадзор Германии о биткоинах: можно лишиться всех денег

Финнадзор Германии о биткоинах: можно лишиться всех денег

В Беларуси запускают собственную криптовалюту — Талер

В Беларуси запускают собственную криптовалюту — Талер