«Последние мерзавцы». Лукашенко заявил, что ЕС и США не помогают Беларуси в борьбе с ковидом

Александр Лукашенко 4 мая, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, заявил, что американцы и европейцы не помогают Беларуси в борьбе с распространением коронавируса.

Во время встречи речь шла о финансировании антиэпидемических мер.

«Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли, и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Как у нас здесь обстоят дела? Главное при этом — мы лечили и будем лечить своих людей. И дай бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. Чтобы мы тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах с ковид-больными, поддерживали».

Стоит отметить, что гуманитарная помощь Беларуси в борьбе с эпидемией коронавируса оказывалась в том числе США и Евросоюзом, передает БелаПАН .

В марте 2020 года было заявлено, что Беларусь получит от Соединенных Штатов Америки помощь в 1,3 млн долларов на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В июле 2020 года в Минскую область были доставлены средства индивидуальной защиты (СИЗ), закупленные Всемирной организацией здравоохранения на средства Евросоюза. Как отметил глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель, эти СИЗ являются частью общей поставки 3,6 млн единиц средств индивидуальной защиты, которые прибыли в Беларусь в конце июня и были распределены по всем регионам.

В сентябре 2020 года страновой офис ВОЗ при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) передал системе здравоохранения Беларуси 250 кислородных концентраторов на 211 тыс. долларов.

В декабре 2020 года страновой офис ВОЗ в Беларуси при финансировании USAID поставил в национальный аэропорт Минск технику и средства для недопущения распространения коронавирусной инфекции на 47 тыс. долларов.

В конце апреля 2021 года в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья», финансируемого Европейским союзом, страновой офис ВОЗ доставил в Минск кислородные маски с резервуаром, аппараты для высокопотоковой назальной оксигенотерапии, экспресс-тесты для диагностики COVID-19 на 850 тыс. долларов.

Значительную помощь оказала Польша. В апреле 2020 года эта страна безвозмездно передала Беларуси дезинфицирующие средства, антисептики и хирургические маски. В июне прошлого года в Беларусь прибыли 40 фур, которые привезли 300 тонн техники и средств защиты (аппараты ИВЛ, лекарства, защитные и медицинские маски одноразового использования, антисептики, защитные халаты, комбинезоны биозащиты, щитки, ПЦР-тесты).

Помощь оказывали и другие страны Евросоюза. Так, Литва в июле 2020 года доставила в Беларусь 16,8 тыс. литров дезинфекционной жидкости и 8,4 тыс. одноразовых халатов.