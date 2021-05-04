Верховный суд оставил в силе смертный приговор за серию убийств в Слуцком районе

Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил в силе наказание приговоренному к расстрелу Виктору Скрундику за убийство и покушение на убийство пенсионеров в Слуцком районе, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Напомним, 14 января 2019 года в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения были предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику (ранее дважды судим) и 33-летнему Валентину Бушнину (ранее шесть раз судим). Как показала экспертиза, жертву сожгли заживо.

Через неделю, 21 января, произошло нападение на 94-летнего Владимира Гаркавого из деревни Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли живым. Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу (ранее не судим).

Через 10 дней, 31 января, в деревне Суховчицы произошло нападение на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, который признан виновным в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги на выпивку. Пенсионерке удалось спастись. Благодаря тому, что Софья Мацеле выжила, началось расследование по этим делам.

Первый раз суд приговорил Скрундика к смертной казни, Мятежу дали 22 года колонии, Бушнину — 18 лет. Верховный суд приговор отменил и отправил дело на повторное рассмотрение. Однако Минский областной суд и во второй раз принял аналогичное решение : Скрундику — высшую меру, Мятежу и Бушнину — 22 года и 18 лет — соответственно. Верховный суд согласился с решением Минского облсуда и оставил приговор в силе .