Мировые цены на нефть растут уже вторую неделю

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Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на ожиданиях по ослаблению карантина в Европе. Об этом свидетельствуют данные торгов 4 мая.

Фото: pixabay.com

Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись на 1,37 доллара (2,03%) — до 68,93 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 1,26 доллара (1,95%) — до 65,75 доллара за баррель.

Цены на нефть позитивно реагируют на новости касательно карантина в Европе. Накануне сообщалось, что Еврокомиссия предложила государствам-членам Евросоюза ослабить ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера. Прежде всего речь идет о туризме, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире.
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Тэги: нефть цены на нефть

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