Около десятка белорусских типографий отказали в печати «Народной Воли»

Около десяти белорусских типографий отказали редакции «Народной Воли» в печати газеты, а в российских типографиях издание также не принимают в печать, сообщила заместитель главного редактора газеты Марина Коктыш в колонке на сайте издания.

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С осени прошлого года издание не выходит в печатном варианте, однако «в редакцию до сих пор каждый день приходят люди с просьбой продать свежий номер газеты», рассказала Коктыш.

«Народную Волю», по ее словам, отказываются печатать как в государственных, так и в частных типографиях. « "Белорусский дом печати" , где мы тиражировались раньше, вероятно, ждет отмашки сверху: зажгут зеленый свет в Администрации президента — будут печатать, нет — снова будут придумывать байки про сломавшийся станок», — отметила Коктыш.

По словам заместителя главреда «Народной Воли», директора типографий аргументировали отказ тем, что за печать газеты их уволят, а «чиновники из Мининформации открытым текстом говорили: ваш вопрос решается не на уровне министерства».

Редакция отправляла запросы в Администрацию президента, в том числе и ее главе Игорю Сергеенко, однако ответа не получила, подчеркнула Коктыш.

В российских типографиях, по ее словам, заявляют о «запрете на федеральном уровне», вплоть до закрытия предприятия.

«А ведь без негосударственных газет, со страниц которых звучит альтернативная точка зрения, все равно никуда не деться, сегодня в обществе есть спрос на объективную, принципиальную прессу, это — веяние времени! — считает заместитель главного редактора «Народной Воли». — Такие газеты должны быть, нравится это кому-то или нет! Всегда были и будут медиа, которые при любом раскладе останутся в оппозиции. Причем не только к власти, а ко всему, что не вписывается в цивилизованные нормы жизни, что не способствует развитию страны и общества. Жизнь — она ведь не черно-белая, а разноцветная! Поэтому были и будут как провластные, так и независимые газеты. Это нормально!»

Коктыш подчеркнула, что «Народная Воля» «всегда выступала за объективность, за правду, за свободу слова», и страницы газеты «открыты для всех точек зрения».

Проблемы с печатью и распространением испытывают многие белорусские независимые издания. Помимо «Народной Воли» еще четыре газеты прекратили выход в связи с тем, что не могут найти типографию: «Свободные новости плюс», «Белгазета», «Газета Слонімская» и «Брестская газета». «Комсомольская правда» печатается под Москвой и распространяется в некоторых торговых сетях, количество выходов сокращено до двух в неделю.