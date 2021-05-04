В Генпрокуратуру направлена жалоба на нарушение права на конфиденциальность при общении Тихановского с адвокатом

Защита Сергея Тихановского 4 мая направила в Генеральную прокуратуру жалобу на нарушение права подзащитного на конфиденциальность при общении с адвокатом, сообщила БелаПАН адвокат Наталья Мацкевич.

Вечером 28 апреля на телеканале ОНТ в фильме «Убить президента» был показан фрагмент общения Александра Лукашенко с Сергеем Тихановским — видеоблогером, мужем белорусского демократического лидера, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в СИЗО КГБ 10 октября прошлого года. Из него следует, что Лукашенко знает содержание конфиденциальной беседы Тихановского с адвокатом о его сыне Коле. В фильме также показали фрагмент общения Тихановского с адвокатом. Вероятно, именно об этом общении Лукашенко вспомнил во время разговора в СИЗО.

Мацкевич отметила, что разговор о младшем сыне Лукашенко между ней и Тихановским состоялся летом 2020 года.

По ее словам, показанные в эфире ОНТ кадры ее встречи с подзащитным являются «пренебрежением со стороны госканала законодательством Республики Беларуси».

«Тайна общения с адвокатом — это как тайна исповеди, как врачебная тайна, не говоря уже о том, что это конституционное, фундаментальное право на конфиденциальность при общении с защитниками, предусмотренное международными документами и законодательством Республики Беларусь, и оно непоколебимо и не может быть ни при каких условиях ограничено», — подчеркнула Мацкевич.

Адвокат обратила внимание, что в законодательстве есть ряд норм, регулирующих эти вопросы: Уголовно-процессуальный кодекс, закон об адвокатуре, внутренняя инструкция МВД о том, в каких условиях проходят свидания, закон о порядке и условиях содержания лиц под стражей.

«Согласно этим документам должны быть обеспечена конфиденциальность. Это означает, что содержание разговора адвоката и клиента никто не должен знать, тем более записывать и предавать огласке», — констатировала она.

В жалобе защита просит Генпрокуратуру, которая должна следить за соблюдением законодательства, признать нарушение этого права, установить органы и лица, ответственные за его нарушение, принять меры для того, чтобы это не повторялось в будущем.

«Это проблема не одной ситуации. Если кабинеты в следственном изоляторе оборудованы таким образом, если так можно, то любой адвокат и любой человек, находящийся под стражей, может оказаться в такой ситуации. Это не частная проблема, а по сути проблема всего права на защиту», — убеждена адвокат.

Защита Тихановского также направила по этому факту обращение в Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов, в котором указала, что коллегия призвана в таких ситуациях защищать права адвокатов, в том числе на конфиденциальное общение с клиентом. «Коллегия должна в пределах своей компетенции на этот факт отреагировать даже без моего обращения», — констатировала Мацкевич.

По информации Следственного комитета, Тихановского обвиняют :

в организации массовых беспорядков в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса);

распространении группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 УК);

угрозах в адрес председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной (ч. 2 ст. 191 УК);

организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 УК).

Уголовное дело в отношении Тихановского и «приближенных к нему лиц» передано прокурору для направления в суд.

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