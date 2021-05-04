В Беларуси за сутки зарегистрировано 697 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 697 случаев COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 617 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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3 мая было зарегистрировано 834 заболевших, днем ранее — 1.081. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 362.594, умерло 2.582 пациента с коронавирусом, выздоровело — 353.081.

За минувшие сутки было выполнено 7.642 теста на коронавирус, днем ранее — 8.238. Двое суток подряд число проведенных тестов снижается (обычно за сутки проводили 17-18 тыс. таких исследований). Всего с начала эпидемии сделано 5.902.915 тестов.

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