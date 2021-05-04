Биржа: доллар растет два дня подряд

Американская валюта в отличие от европейской в мае только растет. Об этом свидетельствуют данные торгов БВФБ.

Сегодня доллар добавил еще 0,0024 пункта и завершил сессию на отметке 2,568 белорусского рубля.

Укрепился и российский рубль. Плюс составил 0,0138 пункта — 3,4135 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро второй день падает. Сегодня на 0,0051 пункта — 3,0858 белорусского рубля.

Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят Naviny.by , выросли лишь две .

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