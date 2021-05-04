Биржа: доллар растет два дня подряд
Американская валюта в отличие от европейской в мае только растет. Об этом свидетельствуют данные торгов БВФБ.
Сегодня доллар добавил еще 0,0024 пункта и завершил сессию на отметке 2,568 белорусского рубля.
Укрепился и российский рубль. Плюс составил 0,0138 пункта — 3,4135 белорусского рубля за 100 российских.
А вот евро второй день падает. Сегодня на 0,0051 пункта — 3,0858 белорусского рубля.
Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят
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