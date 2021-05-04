Россия собирается в два раза снизить в мае поставки нефти в Беларусь
По данным советника президента «Транснефти» Игоря Демина, поставки «черного золота» из России на белорусские «Нафтан» и МНПЗ в апреле снизились на 10,4% в годовом выражении — до 1,32 миллиона тонн.
В марте объем составил 1,24 миллиона тонн. Таким образом, в апреле по сравнению с мартом они выросли на 7,1%, пишет
По словам представителя компании, в мае поставки запланированы в объеме 608 тысяч тонн.
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