Россия собирается в два раза снизить в мае поставки нефти в Беларусь

По данным советника президента «Транснефти» Игоря Демина, поставки «черного золота» из России на белорусские «Нафтан» и МНПЗ в апреле снизились на 10,4% в годовом выражении — до 1,32 миллиона тонн.

Фото с сайта Media.az

В марте объем составил 1,24 миллиона тонн. Таким образом, в апреле по сравнению с мартом они выросли на 7,1%, пишет «Прайм» .

По словам представителя компании, в мае поставки запланированы в объеме 608 тысяч тонн.

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