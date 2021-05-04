Пивоваренные ассоциации стран ЕАЭС учреждают альянс

Четыре пивоваренные ассоциации из стран Евразийского экономического союза договорились о регистрации Евразийского пивоваренного альянса.

В него войдут российская Ассоциация производителей пива, Гильдия пивоваров (Беларусь), Союз пивоваров Республики Казахстан и Ассоциация пивопроизводителей Республики Кыргызстан.

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Основными задачами новой организации станут защита и представление интересов пивоваренной индустрии в странах ЕАЭС, консолидация усилий по формированию общих подходов для минимизации рисков, снижение административной нагрузки на участников рынка, а также взаимодействие с профильными органами государственной власти стран ЕАЭС.

«Консолидация усилий по формированию индустриальной повестки на национальном и наднациональном уровне — это требование сегодняшнего дня. Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами по отрасли из стран ЕАЭС и считаем, что пора предпринять следующий шаг — формализовать наше сотрудничество в формате Евразийского пивоваренного альянса, что позволит укрепить позиции отрасли. Введение минимальной розничной цены, обязательной маркировки и дискуссии вокруг техрегламента по рецептуре пива — это те вызовы, с которыми столкнулись все пивоваренные компании Евразийского экономического союза. Наша общая задача — усилить диалог с регуляторами для минимизации этих рисков», — отметил председатель совета российской Ассоциации производителей пива Андрей Губка.