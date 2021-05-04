Помещенного в карцер журналиста Дениса Ивашина посетила адвокат

Адвокат гродненского журналиста Дениса Ивашина 3 мая посетила его в карцере гродненской тюрьмы № 1.

Фото со страницы Дениса Ивашина в соцсети

Как сообщила БелаПАН мать заключенного Людмила Ивашина, «адвокат рассказала, что в камере очень холодно. Освободить его из карцера должны в четверг в 17 часов. Как стало известно, ему дали семь суток и он сидит там с прошлого четверга. Наказали его по каким-то бытовым причинам. Что за причины непонятно. Я считаю, что это пытки и на это надо реагировать».

На вопрос, как Денис себя чувствует, она сообщила: «Настроение нормальное, он адекватно воспринимает все, понимает ситуацию. Но, к сожалению, ситуацию на данный момент изменить невозможно».

По ее словам, «тяжело представить, что происходит в стране, переживать это сложно».

При этом она подчеркнула, что с ее сыном никаких следственных действий не ведется. «Абсолютно ничего не делается, его просто лишили свободы с целью, чтобы он ничего не писал и не доносил людям правду, как я это понимаю», — отметила Ивашина.

Как сообщалось, Ивашин был задержан вечером 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовики провели обыски в квартире журналиста, дома у матери Ивашина, а 15 марта состоялся обыск у его 95-летней бабушки.

В отношении Ивашина была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

19 марта журналисту предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса якобы за воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем оглашения сведений, которые он желает сохранить в тайне.

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