«Октоберфест» вновь отменили

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Самый масштабный в мире фестиваль пива — «Октоберфест» — вновь не состоится.

Такое решение приняли власти федеральной земли Бавария.

Премьер-министр Маркус Зёдер и обербургомистр Мюнхена Дитер Райтер объяснили это непредсказуемостью развития эпидемиологической ситуации и назвали нереалистичным проведение праздника с соблюдением таких мер, как защитные маски и дистанция в 1-2 метра между участниками, пишет DW.

Впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига (в будущем король Людвиг I) и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской.

 

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Тэги: Германия Октоберфест Персона: Дитер Райтер Маркус Зёдер

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