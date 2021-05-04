Доллар немного растет утром во вторник
На Белорусской валютно-фондовой бирже начались очередные торги.
Основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:
- доллар — 2,5658 белорусского рубля (+0,0002 пункта);
- российский рубль — 3,4122 белорусского рубля за 100 российских (+0,0125 пункта);
- евро — 3,0848 белорусского рубля (-0,0061 пункта).
Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят
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