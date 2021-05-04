Доллар немного растет утром во вторник

/ Экономика
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На Белорусской валютно-фондовой бирже начались очередные торги.

Фото pexels.com

Основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:

  • доллар — 2,5658 белорусского рубля (+0,0002 пункта);
  • российский рубль — 3,4122 белорусского рубля за 100 российских (+0,0125 пункта);
  • евро — 3,0848 белорусского рубля (-0,0061 пункта).

Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят Naviny.byвыросли лишь две.

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Тэги: курсы валют

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