Доллар немного растет утром во вторник

На Белорусской валютно-фондовой бирже начались очередные торги.

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Основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:

доллар — 2,5658 белорусского рубля (+0,0002 пункта);

российский рубль — 3,4122 белорусского рубля за 100 российских (+0,0125 пункта);

евро — 3,0848 белорусского рубля (-0,0061 пункта).

Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят Naviny.by , выросли лишь две .

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