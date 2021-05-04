Сильный ветер набедокурил в Беларуси

В МЧС сообщили о последствиях сильного ветра , который хозяйничал на территории Беларуси в понедельник, 3 мая.

Фото МЧС

Как отмечается, порывы в некоторых местах достигали 22 м/с. В результате этого пострадали три населенных пункта в Витебской, Гродненской и Могилевской областях — повреждены две кровли жилых домов и одно сельскохозяйственного здания.

Было зафиксировано 47 случаев падения деревьев — больше всего на Минщине (19), меньше всего — на Гомельщине (2). Из-за этого были повреждены два автомобиля.

В свою очередь в «Белэнерго» сообщили, что в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 330 населенных пунктов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается сильный ветер , порывы которого будут достигать 15-20 м/с.