Сильный ветер набедокурил в Беларуси
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В МЧС сообщили о
Как отмечается, порывы в некоторых местах достигали 22 м/с. В результате этого пострадали три населенных пункта в Витебской, Гродненской и Могилевской областях — повреждены две кровли жилых домов и одно сельскохозяйственного здания.
Было зафиксировано 47 случаев падения деревьев — больше всего на Минщине (19), меньше всего — на Гомельщине (2). Из-за этого были повреждены два автомобиля.
В свою очередь в «Белэнерго» сообщили, что в течение суток периодически нарушалось электроснабжение 330 населенных пунктов.
Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня