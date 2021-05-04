Латушко: отдаю себе отчет обо всех угрозах, которые есть в отношении меня

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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко признался, что «всегда чувствовал определенную степень угрозы».

По его словам белорусские власти установили место его жительства в Варшаве. «Я отдаю себе отчет [по поводу] всех угроз, которые есть в отношении меня, но это еще раз делает меня крепче и сильнее, — заявил политик в интервью «Настоящему времени». — Это началось фактически с первого дня, когда я принял решение выступить публично против насилия в Беларуси, войти в Координационный совет. Эти угрозы были ежедневно, они продолжают иметь место, но это ни в коем случае не сломит меня, я буду стоять на той позиции и буду отстаивать эту позицию».

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Тэги: Народное антикризисное управление Персона: Павел Латушко

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