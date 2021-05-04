Кто сыграет в финале Лиги чемпионов
Во вторник и среду определятся финалисты самого престижного клубного футбольного турнира Старого света.
Сегодня на домашнем «Этихаде» «Манчестер Сити» примет «ПСЖ». На прошлой неделе парижане не смогли удержать победный счет и уступили гостям — 1:2.
Букмекеры явным фаворитом этого противостояния называют «горожан»:
- победа хозяев — 1.65-1.75;
- ничья в основное время — 4.40-4.50;
- победа гостей — 4.50-4.60.
В среду в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» «Челси» сойдется с «Реалом» (первый матч завершился в ничью — 1:1).
Гол на чужом поле дает некоторое преимущество «синим», о чем свидетельствуют коэффициенты букмекеров:
- победа хозяев — 2.25-2.35;
- ничья в основное время — 3.25-3.35;
- победа гостей — 3.20-3.30.
Обе встречи начнутся в 22:00 по минскому времени.