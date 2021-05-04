Кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Во вторник и среду определятся финалисты самого престижного клубного футбольного турнира Старого света.

Фото из микроблога «Манчестер Сити»

Сегодня на домашнем «Этихаде» «Манчестер Сити» примет «ПСЖ». На прошлой неделе парижане не смогли удержать победный счет и уступили гостям — 1:2.

Букмекеры явным фаворитом этого противостояния называют «горожан»:

победа хозяев — 1.65-1.75;

ничья в основное время — 4.40-4.50;

победа гостей — 4.50-4.60.

В среду в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» «Челси» сойдется с «Реалом» (первый матч завершился в ничью — 1:1).

Гол на чужом поле дает некоторое преимущество «синим», о чем свидетельствуют коэффициенты букмекеров:

победа хозяев — 2.25-2.35;

ничья в основное время — 3.25-3.35;

победа гостей — 3.20-3.30.

Обе встречи начнутся в 22:00 по минскому времени.