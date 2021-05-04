Неустойчивая воздушная масса накрыла страну — объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня днем территория страны окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки.

Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый.

Погода в регионах:

Брест +13..+15° C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с); Витебск +9..+11° C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами 15-20 м/с);

(вероятность осадков 60-70%, ветер порывами 15-20 м/с); Гомель +11..+13° C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с); Гродно +11..+13° C (вероятность осадков 30-40%, ветер 5-10 м/с);

(вероятность осадков 30-40%, ветер 5-10 м/с); Могилев +10..+12° C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с); Минск +10..+12° C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение. При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Фото МЧС