Неустойчивая воздушная масса накрыла страну — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня днем территория страны окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки.

Ветер западный порывистый, во многих районах сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +13..+15°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск +9..+11°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами 15-20 м/с);
  • Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с);
  • Гродно +11..+13°C (вероятность осадков 30-40%, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с);
  • Минск +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами 15-20 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение. При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

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Фото МЧС
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Тэги: прогноз погоды сильный ветер

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