Премьер Словении пообещал направить усилия на демократизацию Беларуси

/ Общество
Просмотров: 42

Словения будет «твердо поддерживать все усилия, направленные на укрепление демократизации, уважения верховенства закона и прав человека в Беларуси», заявил премьер-министр страны Янез Янша 3 мая в Любляне на встрече с экс-кандидатом в президенты, белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

По информации пресс-службы правительства Словении, стороны «обменялись мнениями о ситуации в Беларуси».

Тихановская рассказала о политически мотивированных уголовных делах и репрессиях, политических заключенных, призвала поддержать международную платформу по сбору доказательств нарушений прав человека в Беларуси, которая начала свою работу, возможные программы сотрудничества для специалистов IT-сектора и репрессированных деятелей культуры, отметили в ее пресс-службе.

«Обсудили формат участия Беларуси в саммите Восточного партнерства, который пройдет осенью этого года. Поставлен вопрос о том, что там обязательно должны присутствовать Светлана Тихановская и представители гражданского общества Беларуси. Тихановская подчеркнула, что саммит должен пройти без участия Лукашенко», — отмечается в релизе.

Также белорусский демлидер встретилась сегодня с министром иностранных дел Словении Анже Логаром. «Встреча важна, потому что с 1 июля 2021 года Словения будет председательствовать в Евросоюзе», — подчеркнула пресс-служба Тихановской.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Словения Персона: Янез Янша Светлана Тихановская Город: Любляна

Другие материалы на эту тему:

Победа сборной Беларуси по футболу над командой Словении (видео)

Победа сборной Беларуси по футболу над командой Словении (видео)

Перед матчем со Словений сборная Беларуси ходила в церковь

Перед матчем со Словений сборная Беларуси ходила в церковь

"Команда" не стала дарить Пунтусу галстук

"Команда" не стала дарить Пунтусу галстук