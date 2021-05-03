Врачи борются за жизнь мальчика, который получил тяжелые ожоги, спасая брата

Состояние ребенка, который спас своего брата из горящего дома, остается тяжелым. Он находится на ИВЛ, в данный момент он нетранспортабелен.

«Поручено сделать все необходимое для стабилизации состояния ребенка , — сказал главный врач БСМП Минска Андрей Борисов. — Сейчас главное — время. Все процедуры проводятся в полном обьеме. В том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из России, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе и расширенные с участием ведущих российских специалистов», передает телеграм-канал Минздрава.

По словам Андрея Борисова, второй пациент , 16-летний подросток, который был доставлен из Могилевской области неделей раньше так же вертолетным транспортом находится в отделении ожоговой реанимации. «Его состояние так же расцениваем как тяжелое и он находится на ИВЛ.