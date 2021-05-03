Цены на автомобильное топливо в Беларуси повысятся 13-й раз с начала года

Госконцерн «Белнефтехим» объявил об 13-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку — «согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18%».

С 4 мая цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,83 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,93, АИ-98-К5-Евро — 2,15, дизельного топлива — 1,93, передает БелаПАН .

До этого цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля.

По подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 6,44%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 7,22%, АИ-92-К5-Евро — на 7,65%.

В «Белнефтехиме» отмечают, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить еще на 5-6%. Об этом, в частности, сообщила зампредседателя концерна Светлана Гурина 14 апреля на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при «Белнефтехиме». Ранее Минфин рассчитывал, что в 2021 году топливо подорожает на 6%.