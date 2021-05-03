Банк развития резко увеличил экспортное кредитование

Портфель экспортных кредитов Банка развития на 1 апреля составил 632,2 млн рублей, увеличившись на 77% за последний год, сообщает пресс-служба банка.

Объем экспортных кредитов достиг рекордного показателя, отмечает банк, передает БелаПАН .

В общем объеме выданных экспортных кредитов 22,3% занимает металлопрокат, 18,6% — автомобильная техника и комплектующие, 17,8% — автотракторная техника и комплектующие, 5,9% — лакокрасочная продукция.

«Среди новых видов профинансированной экспортной продукции можно выделить текстильную продукцию и дезинфицирующие средства», — обращает внимание пресс-служба банка.

Больше всего экспортных кредитов выдано на поставку белорусских товаров в Россию (56,2%), Литву (18,2%) и Казахстан (5,7%).

Как сообщает банк, расширена финансовая поддержка экспорта в Украину, Польшу, Монголию, Сингапур.

«В частности, увеличились объемы кредитования экспорта белорусских строительных услуг в рамках строительства школ и детских садов на территории Калужской, а также Воронежской областей России», — говорится в сообщении Банка развития.

В начале этого года «для повышения привлекательности белорусского экспорта» Александр Лукашенко расширил полномочия Банка развития. Согласно указу № 39, банку предоставлена возможность в 2021—2022 годах выдавать экспортные кредиты резидентам для производства товаров, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам.

При этом указ отменил минимальную сумму экспортных кредитов (эквивалентную 200 тыс. долларов). Кроме того, документ предусматривал, что правительство утвердит перечень иных финансовых институтов, которые будут предоставлять экспортные кредиты.

На прошлой неделе опубликовано постановление правительства № 249, согласно которому 16 коммерческих банков получили полномочия заниматься экспортным кредитованием.