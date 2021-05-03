Тихановская призвала запустить программу поддержки независимых СМИ Беларуси

Согласно данным БАЖ, в 2020 году независимые журналисты задерживались более 480 раз. 97 журналистов прошли через административные аресты, в 62 случаях они подвергались физическому насилию. Прямо сейчас за решеткой находятся 11 журналистов.

Марина Золотова, главный редактор TUT.by, получила предупреждение за контекстную рекламу на сайте, на которую сам портал повлиять не может. За интервью со Светланой Тихановской главный редактор барановичской газеты Intex-Press Владимир Янукевич получил два административных дела, а саму газету убрали из государственной сети распространителей. 2 апреля парламент принял пакет законов, которые существенно ограничивают работу журналистов, передает телеграм-канал Тихановской.

Сегодня, во Всемирный день свободы печати, Тихановская направляет письмо с призывом создать комплексную программу для поддержки независимой прессы Беларуси международным партнерам. В программу, которую предлагает Тихановская, входит:

– юридическая помощь журналистам, которые находятся в Беларуси и сталкиваются с судебным преследованием или любыми видами давления;

– техническая помощь для уже существующих СМИ, в т.ч. прямая финансовая помощь на оборудование, которое было повреждено и/или конфисковано, инструменты обхода цензуры и соответствующее программное обеспечение;

– помощь медиа и журналистам, которые были вынуждены бежать из страны, спасаясь от преследования, но продолжают писать о событиях в Беларуси;

– поддержка вновь появляющихся средств массовой информации, таких как телеграм-каналы и каналы на YouTube, в том числе независимых региональных медиа;

– помощь журналистам, которые занимаются расследованиями.

«Я призываю ООН, ОБСЕ, ЕС, международные организации и национальные правительства принять твердую позицию в отношении беспрецедентной волны нападений на независимую журналистику в Беларуси. Нам нужно остановить насилие и беззаконие, включая попытки цензуры СМИ. Ситуация в Беларуси является критическим тестом для европейской демократии. Только вместе мы можем достичь прогресса и убедиться, что права журналистов защищены», — пишет Тихановская.