При опрокидывании мотоблока в Ельском районе пострадал 11-летний пассажир

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Вечером 29 апреля в Ельском районе опрокинулся мотоблок, в результате чего пострадал ребенок.

Фото: pixabay.com

По сообщению областной ГАИ, 46-летняя водитель мотоблока, не имеющая прав, ехала по дороге Заширье — Дуброва. Из-за резкого маневра, чтобы разминуться со встречным рейсовым автобусом, мотоблок съехал на обочину и опрокинулся.

Пассажир, который был рядом с водителем, получил травмы. Пострадавшего 11-летнего мальчика госпитализировали.
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Тэги: ДТП мотоблок Город: Ельск

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