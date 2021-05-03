Ядерное топливо готово к загрузке в реактор второго блока БелАЭС

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На Белорусской АЭС завершен входной контроль ядерного топлива для начальной загрузки в реактор второго энергоблока, сообщается на сайте инжинирингового дивизиона российской государственной корпорации «Росатом».

Фото belatom.by

Входному контролю были подвергнуты как сами тепловыделяющие сборки, так и поглощающие стержни системы управления и защиты.

Процедуру провели специалисты Белорусской АЭС при участии представителей компании «Атомстройэкспорт» и изготовителя ядерного топлива — Новосибирского завода химконцентратов (входят в состав «Росатома»). Сообщается, что каждый этап приемки свежего топлива контролировали представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

«В соответствии с регламентом проведения процесса входного контроля специалисты проверяли сопроводительную документацию, внешнее состояние топливной продукции, контрольные геометрические параметры, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам, — говорится в сообщении. — По итогам был подписан акт, подтверждающий успешное прохождение входного контроля на площадке, надлежащее качество и готовность поставленной партии ядерного топлива к начальной загрузке в реактор».

«До начала загрузки в реактор энергоблока № 2 все топливо будет находиться в хранилище свежего топлива, обеспечивающем соблюдение необходимых условий для хранения», — подчеркивается в релизе.

Отмечается, что поставка ядерного топлива для начальной загрузки выполнена в рамках генерального контракта на сооружение энергоблоков БелАЭС.

 

 

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь ядерное топливо Город: Островец

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