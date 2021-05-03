Еврокомиссия готовится открыть границы ЕС

/ Мир
Просмотров: 179

Еврокомиссия предложила снять ограничения на въезд в Евросоюз.

Как сообщается, речь идет о жителях не входящих в него стран, которые докажут наличие обеих необходимых прививок от COVID-19 препаратом, получившим ранее допуск в ЕС.

Также Брюссель предлагает снять ограничения для жителей стран с «хорошей эпидемиологической обстановкой», говорится в заявлении ЕК.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Евросоюз коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

ВОЗ привезла в Беларусь оборудование для пациентов с COVID-19 и экспресс-тесты

ВОЗ привезла в Беларусь оборудование для пациентов с COVID-19 и экспресс-тесты

Newsweek: в Индии каждый час от COVID-19 умирает 117 человек

Newsweek: в Индии каждый час от COVID-19 умирает 117 человек

Коронавирусом могли переболеть почти 22% городского населения Беларуси

Коронавирусом могли переболеть почти 22% городского населения Беларуси

Маски долой. Как и когда белорусы победят коронавирус?

Маски долой. Как и когда белорусы победят коронавирус?