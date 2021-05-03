Еврокомиссия готовится открыть границы ЕС

Еврокомиссия предложила снять ограничения на въезд в Евросоюз.

Как сообщается, речь идет о жителях не входящих в него стран, которые докажут наличие обеих необходимых прививок от COVID-19 препаратом, получившим ранее допуск в ЕС.

Также Брюссель предлагает снять ограничения для жителей стран с «хорошей эпидемиологической обстановкой», говорится в заявлении ЕК.

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