Еврокомиссия готовится открыть границы ЕС
Еврокомиссия предложила снять ограничения на въезд в Евросоюз.
Как сообщается, речь идет о жителях не входящих в него стран, которые докажут наличие обеих необходимых прививок от
Также Брюссель предлагает снять ограничения для жителей стран с «хорошей эпидемиологической обстановкой», говорится в заявлении ЕК.
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