БАЯК требует не выдавать лицензию на эксплуатацию первого блока БелАЭС

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Белорусская антиядерная кампания (БАЯК) требует приостановить процесс выдачи лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Об этом говорится в заявлении БАЯК по итогам общественных слушаний перед выдачей лицензии, сообщает БелаПАН.

Авторы заявления отмечают, что прошедшие 30 апреля слушания «не отвечали стандартам и не позволили выполнить задачи информирования общественности, учета ее мнения, а также обсуждения решения о выдаче лицензии».

БАЯК настаивает на отмене постановления правительства № 258 от 24 апреля 2019 года, регламентирующего порядок проведения этих слушаний, поскольку оно «идет вразрез с белорусским и международным законодательством и существенно ограничивает общественность в правах».

В заявлении говорится, что возможности участия общественности в слушаниях 30 апреля «были ограничены только очным форматом», участие в онлайн-формате предусмотрено не было. На регистрацию и изучение опубликованной к слушаниям документации «было отведено шесть календарных дней, чего с учетом объема и сложности материала явно недостаточно».

В БАЯК подчеркнули, что в день слушаний общественность могла задавать вопросы участникам «только на специальном бланке», электронная форма подачи уже была недоступна. Кроме того, регламент слушаний «не включал учета мнения общественности путем принятия ее замечаний и (или) предложений», ведение протокола слушаний «также не было предусмотрено».

В документе обращается внимание, что основное время на слушаниях отвели выступающим со стороны организаторов, а участникам от общественности предоставили для комментария лишь по четыре минуты. Организаторы «отказались отвечать примерно на половину поступивших от общественности вопросов, сославшись на ограничения по времени».

«Участникам было запрещено вести аудио- и видеозапись (такое условие было поставлено по меньшей мере в одной студии — в Госатомнадзоре. — БелаПАН), у одного из зарегистрированных участников — эксперта в области ядерной энергетики Андрея Ожаровского были незаконно изъяты мобильный телефон и ноутбук, на котором находился текст его выступления», — отметили авторы заявления.

В БАЯК подчеркнули, что в опубликованной к слушаниям документации не было информации, «обосновывающей надежность функционирования [станции], соответствие проектным требованиям, а также воздействие и приемлемость рисков для здоровья человека и окружающей среды».

В опубликованных документах не было «ключевой для принятия решения о выдаче лицензии информации», в том числе «о количестве выбросов при безаварийной эксплуатации и при авариях, о выбрасываемых радионуклидах, их миграции в окружающей среде и продуктах распада».

Также в документации к слушаниям не было сведений о плане по обращению с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).

«Неизвестно, в какой стадии находится вопрос подписания дополнительного соглашения между Россией и Беларусью о переработке ОЯТ, — поясняется в заявлении. — Неизвестно, где будет храниться ОЯТ после мокрого пристанционного хранения, неясно, в каком состоянии находится вопрос проектировки и строительства сухого хранилища ОЯТ или пристанционной площадки промежуточного хранения ОЯТ, неясно, получила ли Беларусь транспортно-упаковочный контейнер для внутриплощадочного перемещения ОЯТ и на какой основе».

Кроме того, в представленных для обсуждения документах не было «описания результатов пусконаладочных работ, результатов опытно-промышленной эксплуатации, свидетельствующих о том, что реактор и сопутствующие системы работают в заявленных проектом пределах».

Утверждается, что изложенные на слушаниях представителями Госатомнадзора сведения «неточны и противоречивы». «Так, на собрании с общественностью в офисе Госатомнадзора Виген Марухян заявил о полном отсутствии газоаэрозольных выбросов БелАЭС, однако это противоречит официальным данным «Росатома» по аналогичным станциям», — говорится в документе.

«Таким образом, значимая для лицензирования информация отсутствует в публичном доступе, а общественность ограничена в правах ее изучения и обсуждения. Это говорит о том, что такой информации либо нет, либо она не обосновывает устойчивое функционирование БелАЭС в приемлемых для здоровья человека и окружающей среды пределах», — подчеркнули в БАЯК.

 

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Белорусская антиядерная кампания

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