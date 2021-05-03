Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 3 мая
Из трех основных иностранных валют сегодня на торгах БВФБ укрепил свои позиции только доллар.
Американская валюта завершила свою сессию на отметке 2,5656 белорусского рубля (+0,0059 пункта).
Две другие упали:
- российский рубль — 3,3997 белорусского рубля за 100 российских (-0,0168 пункта);
- евро — 3,0909 белорусского рубля (-0,0052 пункта).
Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят
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