Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 3 мая

/ Экономика
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Из трех основных иностранных валют сегодня на торгах БВФБ укрепил свои позиции только доллар.

Фото pixabay.com

Американская валюта завершила свою сессию на отметке 2,5656 белорусского рубля (+0,0059 пункта).

Две другие упали:

  • российский рубль — 3,3997 белорусского рубля за 100 российских (-0,0168 пункта);
  • евро — 3,0909 белорусского рубля (-0,0052 пункта).

Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят Naviny.byвыросли лишь две.

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Тэги: курсы валют

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