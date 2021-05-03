В Беларуси сократилась суточная регистрация случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 834 случая COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 648 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

2 мая был зарегистрирован 1.081 заболевший, днем ранее — 1.244. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 361.897, умерло 2.572 пациента с коронавирусом, выздоровело — 352.464.

За минувшие сутки выполнено 8.238 тестов на коронавирус, вдвое меньше, чем днем ранее (18.814). Всего с начала эпидемии сделано 5.895.273 теста.

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