В Беларуси сократилась суточная регистрация случаев COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 834 случая
2 мая был зарегистрирован 1.081 заболевший, днем ранее — 1.244. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 361.897, умерло 2.572 пациента с коронавирусом, выздоровело — 352.464.
За минувшие сутки выполнено 8.238 тестов на коронавирус, вдвое меньше, чем днем ранее (18.814). Всего с начала эпидемии сделано 5.895.273 теста.
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