В Минске от сильного ветра падают деревья
Непогода, о которой предупреждал Белгидромет, хозяйничает сегодня на просторах страны.
Как сообщили в Минском городском управлении МЧС, по состоянию на 12:00, спасатели уже несколько раз выезжали на вызовы.
Отмечается, что распиловка упавшей растительности проходила в двух детсадах в Заводском районе, а также угрожавшего упасть на дорогу дерева в Партизанском районе.
А вот автовладельцу, припарковавшему свой «БМВ» на улице Громова, не повезло — дерево повредило машину.
Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня
При порывистом ветре спасатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Фото МЧС