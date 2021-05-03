В 2020 году прибыль «Белгазпромбанка» рухнула более чем вдвое

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Прибыль одного из крупнейших банков Беларуси — «Белгазпромбанка» — по итогам 2020 года снизилась более чем в два раза, свидетельствует годовая отчетность банка.

В 2020 году прибыль «Белгазпромбанка» составила 44,6 млн рублей против 96,6 млн рублей в 2019 году.

Данные, которые приводит банк, свидетельствуют, что многие целевые показатели «Белгазпромбанком» в 2020 году не выполнены. Так, среднемесячный объем чистой прибыли на одного работника планировался в 5,1 тыс. рублей, по факту этот показатель составил 2,4 тыс. рублей.

Рентабельность собственного капитала банка ожидалась на уроне 12,8%, фактический показатель — 6,1%. Рентабельность активов банка прогнозировалась на уровне 2%, однако фактически сложилась в размере 1%.

Кроме этого, предполагалось, что за 2020 год активы банка вырастут на 5% до 5,23 млрд рублей, однако по факту активы «Белгазпромбанка» сократились на 17,5% до 4,1 млрд рублей.

Данные банка свидетельствуют, что на фоне прироста кредитов и ценных бумаг в активах белорусских банков в «Белгазпромбанке» наблюдалась отрицательная динамика. Так, если в целом в системе кредиты увеличились на 11,1 млрд рублей, то в «Белгазпромбанке» сократились почти на полмиллиарда рублей. Объем ценных бумаг в портфелях банков увеличился за прошлый год на 518 млн рублей, а в «Белгазпромбанке» сократился на 174 млн рублей.

По итогам 2020 года рейтинг «Белгазпромбанка» в банковской системе ухудшился. Так, если на начало года банк занимал третье место по активам, то по итогам года — седьмое, по размеру прибыли банк опустился в банковской системе с четвертого на шестое место, по уровню капитала — с третьего на четвертое.

С 15 июня по 10 декабря 2020 года «Белгазпромбанком» руководила временная администрация. Она была введена в соответствии с постановлением правления Национального банка на шесть месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «Белгазпромбанк», непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Временная дирекция была введена после того, как 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны. 

Российские акционеры банка — «Газпром» и «Газпромбанк» — еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и летом прошлого года отказывались от сотрудничества с временной администрацией.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае прошлого года в связи с участием в президентских выборах, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки. Сам обвиняемый считает иначе.

Осенью прошлого года Нацбанк в течение нескольких месяцев вел переговоры с российскими акционерами «Белгазпромбанка» о том, чтобы собственники вернулись к управлению дочерним банком и сформировали новый состав правления. В результате в декабре 2020 года «Газпром» и «Газпромбанк» вернулись к управлению «Белгазпромбанком».

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Тэги: банки Белгазпромбанк

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