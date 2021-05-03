С Игорем Шуневичем не продлили контракт

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Игорь Шуневич покидает пост генерального директора ХК «Динамо-Минск». Срок его контракта истек, новое соглашение с ним заключено  не будет.

Фото ХК «Динамо-Минск»

По словам главы Наблюдательного совета клуба минского «Динамо» Дмитрия Баскова, экс-глава МВД «с энтузиазмом принял управление минским «Динамо» в достаточно непростое время, с головой окунулся в работу и с честью справился с возникавшими на пути команды вызовами».

Он считает, что работа Шеневича помогла «зубрам» «провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера».

 

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Тэги: ХК Динамо-Минск Персона: Игорь Шуневич Дмитрий Басков

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