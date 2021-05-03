Журналиста Дениса Ивашина поместили в карцер гродненской тюрьмы № 1, сообщила БелаПАН мать заключенного Людмила Ивашина.

«1 мая его перевели в карцер, передачи не принимают», — отметила Ивашина.

По ее информации, сегодня его адвокат попытается с ним встретиться. «Как получится — не знаю», — добавила она.

По словам матери, к ней доходят не все письма от сына. «Из семи, что он написал, три получили, а остальные когда придут, неизвестно, мы их нумеруем. И приходят они вразнобой».

Как сообщалось, Ивашин был задержан вечером 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовики провели обыски в квартире журналиста, дома у матери Ивашина, а 15 марта состоялся обыск у его 95-летней бабушки.

В отношении Ивашина была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

19 марта журналисту предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса якобы за воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем оглашения сведений, которые он желает сохранить в тайне.

Представители белорусского правозащитного сообщества отмечают, что деятельность Дениса Ивашина в рамках журналистских расследований при подготовке серии публикаций о прохождении службы бывших сотрудников специального подразделения украинской милиции «Беркут» в составе отрядов милиции особого назначения Беларуси (ОМОН) преследовала легитимную цель доведения до сведения общества информации, представляющей социальную значимость. Информация для проведения журналистского расследования бралась из открытых источников.

Правозащитники признали Ивашина политзаключенным.

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