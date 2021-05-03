Журналиста Дениса Ивашина поместили в карцер гродненской тюрьмы № 1, сообщила БелаПАН мать заключенного Людмила Ивашина.
«1 мая его перевели в карцер, передачи не принимают», — отметила Ивашина.
По ее информации, сегодня его адвокат попытается с ним встретиться. «Как получится — не знаю», — добавила она.
По словам матери, к ней доходят не все письма от сына. «Из семи, что он написал, три получили, а остальные когда придут, неизвестно, мы их нумеруем. И приходят они вразнобой».
Как сообщалось, Ивашин был задержан вечером 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовики провели обыски в квартире журналиста, дома у матери Ивашина, а 15 марта состоялся обыск у его 95-летней бабушки.
В отношении Ивашина была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
19 марта журналисту предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса якобы за воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем оглашения сведений, которые он желает сохранить в тайне.
Представители белорусского правозащитного сообщества отмечают, что деятельность Дениса Ивашина в рамках журналистских расследований при подготовке серии публикаций о прохождении службы бывших сотрудников специального подразделения украинской милиции «Беркут» в составе отрядов милиции особого назначения Беларуси (ОМОН) преследовала легитимную цель доведения до сведения общества информации, представляющей социальную значимость. Информация для проведения журналистского расследования бралась из открытых источников.