Доллар растет на открытии первых майских торгов

/ Экономика
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Первые майские торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста американской валюты.

Доллар, по данным на 10:30 добавляет 0,0038 пункта и торгуется на отметке 2,5635 белорусского рубля.

Евро сдает 0,0024 пункта — 3,0937 белорусского рубля.

Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят Naviny.byвыросли лишь две.

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Тэги: курсы валют

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