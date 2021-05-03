В Мозырском районе на Пасху утонул пенсионер 03.05.2021 / 10:35 / Происшествия Просмотров: 69 A- A+ Трагедия произошла накануне днем в искусственном водоеме в деревне Васьковка. Прибывшие к месту вызова работники ОСВОД достали из воды утонувшего 77-летнего сельчанина. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: утонул Город: Мозырь Другие материалы на эту тему: В Испании, спасая детей, погиб белорусский милиционер В алтайской реке утонул турист из Гродно Парень утонул в центре Минска Студент колледжа спас провалившуюся под лед третьеклассницу