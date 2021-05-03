В Мозырском районе на Пасху утонул пенсионер

/ Происшествия
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Трагедия произошла накануне днем в искусственном водоеме в деревне Васьковка.

Прибывшие к месту вызова работники ОСВОД достали из воды утонувшего 77-летнего сельчанина.

 

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Тэги: утонул Город: Мозырь

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