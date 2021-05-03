Спецслужбы Польши: назначение посла Лукьянова означает ужесточение курса Кремля по отношению к Лукашенко

По мнению пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарына, произошедшая смена российского посла в Минске является символом растущего давления, оказываемого Москвой на Беларусь.

Назначение на этот пост Евгения Лукьянова, опытного представителя российской номенклатуры, означает ужесточение курса Кремля по отношению к Лукашенко, пишет polskieradio.pl .

Начало миссии послом Лукьяновым может также означать усиление пропагандистских атак на Польшу, проводимых из Минска: «Во время Майдана в Украине дипломат занимался распространением кремлевской пропаганды, направленной против Польши, НАТО и ЕС».

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