«Европа должна пройти тест: в какой мере она готова защищать ценности  демократии и свободы»

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 204

В настоящее время свободная Европа должна сделать выбор: как она готова защищать основополагающие ценности. Об этом заявил глава НАУ Павел Латушко.

Фото pixabay.com

В интервью  изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) политик подчеркнул особую роль, которую может сыграть ЕС в вопросе урегулирования кризиса в Беларуси: «Сегодня свободная Европа должна пройти тест, который покажет, в какой мере она готова защищать такие основополагающие ценности, как демократия и свобода».

Он подчеркнул, что «пора наконец-то начать действовать, если Европа не хочет разделить ответственность за то, что тысячи невиновных людей постигла ужасная судьба».

Также Латушко заявил, что нынешние преследования оппозиции в Беларуси — самые страшные в Европе за последние 40 лет.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС репрессии пытки Персона: Павел Латушко

Другие материалы на эту тему:

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Беляцкий: Беларусь находится в ситуации чрезвычайного положения

Тихановская: новая Беларусь станет надежным партнером ЕС

Тихановская: новая Беларусь станет надежным партнером ЕС

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Сбитого 9 августа автозаком Егора Сугойдя на два года отправили за решетку

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции

Тертель вновь пугает граждан: КГБ раскрыл три «сценария» от оппозиции