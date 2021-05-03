Латушко: нынешние преследования оппозиции в Беларуси — самые страшные в Европе за последние 40 лет

Руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко считает, что он сам и другие члены демократического движения — это группа экспертов, «готовых взять судьбу страны в свои руки».

Как заявил политик в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) , некоторые члены этой команды находятся в Беларуси. Он не стал называть имен, указав, что иначе им грозит немедленный арест.

Латушко подчеркнул, что нынешние преследования оппозиции являются самыми страшными в Европе за последние 40 лет: «Репрессии проникли во все слои общества». По его словам, белорусский парламент работает над законом, который позволит силовикам стрелять на демонстрациях без предупреждения, пишет DW.

Политик утверждает, что в Беларуси сформирована спецгруппа для отслеживания членов демократического движения за границей и их ликвидации: «Мы являемся свидетелями террора в Европе XXI века. Но когда-нибудь состоится и второй процесс над военными преступниками, как в 1945-м в Нюрнберге, я в этом уверен».

Читайте также: