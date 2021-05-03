Сегодня отмечается Всемирный день свободы печати

В этом году Беларусь признана самой опасной для журналистов страной Европы. В последнем «Индексе свободы прессы», который ежегодно составляет международная организация «Репортеры без границ», Беларусь опустилась на пять позиций и заняла 158-е место из 180 — это худший результат среди европейских стран.

В докладе «Репортеров без границ» говорится, что Беларусь является государством, где «критически настроенные журналисты и блогеры подвергаются угрозам, насилию и арестам», где»фиксируются отключения интернета, ведущие новостные сайты заблокированы, печатные СМИ подвергаются цензуре, а доступ к информации ограничен». Отмечается, что журналисты независимых СМИ «стали мишенью для милиции после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года».

Согласно документу Беларусь является региональным чемпионом по применению репрессивных мер в отношении медиа.

Согласно «Индексу свободы прессы» за 2021 год среди республик бывшего СССР ситуация в Беларуси обстоит лучше, чем в Таджикистане (162-е место), Азербайджане (167) и Туркменистане (178), но хуже, чем в Узбекистане (157), Казахстане (155), России (150), Украине (97), Молдове (89), Кыргызстане (79), Армении (63), Грузии (60), Литве (28), Латвии (22), Эстонии (15). В пятерку мировых лидеров вошли Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания и Коста-Рика.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес на пресс-конференции 28 апреля назвал ситуацию со свободой СМИ в Беларуси драматической и призвал Совет Европы «сыграть свою роль в защите журналистов от нарастающих репрессий диктаторского режима Лукашенко». «Совет Европы не должен позволять диктатуре продолжать эти репрессии в отношении журналистов в центре Европейского континента», — подчеркнул Гутьеррес.

Накануне Всемирного дня свободы печати, 30 апреля, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро провела онлайн-встречу с руководством ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) и главными редакторами нескольких белорусских независимых СМИ. Выслушав их рассказы о проблемах, с которыми приходится сталкиваться журналистам, Тереза Рибейро заявила, что «глубоко потрясена» услышанным.

«Нам тяжело понять, насколько ужасающая ситуация в Беларуси, — сказала она. — Меня больше всего поражает тот факт, что репрессивная машина продолжает свою работу по отношению к журналистам. Это то, что разбивает мне сердце. У меня есть мой голос, и я буду его использовать, чтобы продемонстрировать ситуацию с медиа в Беларуси, везде об этом рассказывать».

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выразила восхищение смелостью белорусских журналистов, которые продолжают свою работу, несмотря на репрессии.

По данным БАЖ, 2020 год был рекордным по репрессиям в отношении представителей медиа за всю историю независимой Беларуси. Журналистов задерживали 480 раз, многих неоднократно. Административный арест представители СМИ отбывали 97 раз, проведя в общей сложности за решеткой более 1200 дней. Общая сумма штрафов составила не менее 60 тысяч рублей.

Не менее 62 журналистов пострадали от насилия со стороны силовиков. Одиннадцать представителей медиа на данный момент находятся за решеткой, еще один — под домашним арестом.

Всемирный день свободы печати был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году и ежегодно отмечается 3 мая.

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