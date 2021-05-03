В понедельник Беларусь будет штормить

Сегодня страна окажется в зоне «работы» южного циклона, смещающегося с территории Польши через Беларусь на Смоленскую область.

Фото с сайта gismeteo.by

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Во многих районах пройдут дожди (на северо-западе с мокрым снегом).

Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Погода в регионах:

Брест +6..+8°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 15-20 м/с);

Витебск +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-20 м/с);

Гомель +10..+12°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-20 м/с);

Гродно +3..+5°C (вероятность осадков более 90%, ветер порывами до 15-20 м/с);

Могилев +9..+11°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 15-20 м/с);

Минск +3..+5°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-20 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение .

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).