Головченко: санкции США не помешают поставкам нефти в Беларусь

Нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов в штатном режиме, американские санкции на это не повлияют, заявил премьер-министр Роман Головченко.

Фото пресс-службы правительства

«Санкции-то американские, но мы в Америке нефть не покупаем, — сказал Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». — В соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам либо юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера — Российской Федерации».

По словам премьер-министра, все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов.

«Все абсолютно штатно, спокойно», — подчеркнул глава правительства.

19 апреля США приняли решение о возобновлении санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим» и восьми белорусских госпредприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Основные операции или деятельность «с указанными предприятиями, компаниями, которыми они владеют индивидуально или коллективно, прямо или косвенно, имея 50-процентную или свыше долю, разрешены до 3 июня 2021 года ».

27 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что российские нефтяные компании могут приостановить поставки нефти на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» из-за опасений, что могут подпасть под санкции, которые США ввели в отношении этого предприятия.

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