В ЕС разгневались на санкции, введенные Россией

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Решение России ввести санкции против восьми европейцев, среди которых есть еврочиновники, является неприемлемым и лишенным юридических оснований.

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, «это решение, прямо направленное против Европейского союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно».

В Брюсселе считают, что действия Москвы четко демонстрируют, что встала на путь конфронтации вместо того, чтобы стремиться повернуть вспять негативную траекторию отношений между ЕС и РФ.
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Тэги: ЕС-Россия Персона: Борре

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