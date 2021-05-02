Лукашенко похвалил БПЦ за позицию после выборов

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Александр Лукашенко, посещая на Пасху кафедральный собор Святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове, поблагодарил митрополита Вениамина, а также других служителей церкви «за мужество и стойкость, особенно в конце прошлого года».

«Православная церковь в целом вела себя достойно и заняла солидную позицию. Народ это оценил и еще оценит. Оценки впереди, потому что большое видится на расстоянии, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Все было непросто. Но Бог нам помог, как я сказал, пока мы с ним в сердце и наших помыслах. Еще раз благодарю нашу православную церковь за ваше мужество, за стойкость. Вы воистину показали, что вы рядом с народом».

О чем еще на Пасху говорил Лукашенко:

 

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Тэги: БПЦ Пасха Персона: Александр Лукашенко

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