На понедельник объявлено штормовое предупреждение

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Белорусские синоптики выступили с оперативным сообщением о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в первый рабочий день мая.

Как отмечается, на большей части территории страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

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Тэги: прогноз погоды сильный ветер

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