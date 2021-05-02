В четырех матчах под руководством Гончаренко «Краснодар» добыл 4 очка из 12 возможных
Не блещет успехами в российской Премьер-лиге руководимый белорусским специалистом Виктором Гончаренко «Краснодар».
Напомним, экс-наставник ЦСКА новую работу
- 11.04. «Арсенал» (в гостях) — 0:1;
- 17.04. «Зенит» (дома) — 2:2;
- 25.04. «Рубин» (в гостях) — 1:0;
- 01.05. «Сочи» (дома) — 1:3.
В настоящее время клуб занимает десятое место, имея в своем активе 38 очков. В чемпионате 2020/2021 «Краснодар» проведет еще два матча (оба в гостях):
- 08.05. — ЦСКА;
- 16.05. — «Ростов».