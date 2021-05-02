В четырех матчах под руководством Гончаренко «Краснодар» добыл 4 очка из 12 возможных

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Не блещет успехами в российской Премьер-лиге руководимый белорусским специалистом Виктором Гончаренко «Краснодар».

Фото ФК «Краснодар»

Напомним, экс-наставник ЦСКА новую работу получил 6 апреля. За это время «быки» под его началом провели четыре поединка:

  • 11.04. «Арсенал» (в гостях) — 0:1;
  • 17.04. «Зенит» (дома) — 2:2;
  • 25.04. «Рубин» (в гостях) — 1:0;
  • 01.05. «Сочи» (дома) — 1:3.

В настоящее время клуб занимает десятое место, имея в своем активе 38 очков. В чемпионате 2020/2021 «Краснодар» проведет еще два матча (оба в гостях):

  • 08.05. — ЦСКА;
  • 16.05. — «Ростов».
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Тэги: футбол-Россия ФК Краснодар Персона: Виктор Гончаренко

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