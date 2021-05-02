В праздник Пасхи Лукашенко вспомнил о злых духах

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Выступая сегодня во время визита в Туров Александр Лукашенко вспомнил о злых духах.

Обращаясь к гражданам страны, он призвал «творить будущее» не только современников, но «прежде всего будущее наших детей, внуков».

«Давайте делать все, чтобы злые духи не коснулись в очередной раз земли белорусской. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы подарить пришедшему за нами поколению мир и покой. Чтобы они в полях, на фабриках, заводах могли работать достойно, жить и растить своих детей», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

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Тэги: Пасха Персона: Александр Лукашенко Город: Туров

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