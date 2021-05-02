В Беларуси официально зарегистрировано более 360 тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1.081 случай COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.383 пациента.

Фото pixabay.com

Как сообщило Министерство здравоохранения, количество новых случаев снизилось — 1 мая было зарегистрировано 1.244 заболевших. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 361.063, умерло 2.562 пациента с коронавирусом, выздоровело — 351.816.

За минувшие сутки выполнено 18.814 тестов на коронавирус (днем ранее 17.893). Всего с начала эпидемии сделано 5.887.035 тестов.

Читайте также: