Лукашенко рассказал, что объединяет жителей Беларуси и России

/ Политика
Просмотров: 41

В своем поздравлении главе Русской православной церкви Кириллу по случаю Пасхи Александр Лукашенко отметил, что «время этого праздника совпадает с весенним пробуждением природы».

Фото из архива president.gov.by

«Вместе с согретой солнцем землей наполняются светом озаренные вестью о чудесном Христовом Воскресении души верующих», — приводит его слова пресс-служба.

По словам Лукашенко, что много столетий назад христианство стало для жителей двух стран «краеугольным камнем общих культурных, исторических, семейных ценностей».

Поэтому, считает он, древние традиции православия «объединяют жителей двух стран, помогают с достоинством пройти любые испытания, укрепляют наше общее стремление жить в мире и согласии».

Лукашенко пожелал патриарху, что «радость этих светлых дней» приумножила духовные силы главы РПЦ для «служения на благо церкви и братских народов Беларуси и России».

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Пасха РПЦ Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Как в Минске Пасху встречали. Фоторепортаж

Как в Минске Пасху встречали. Фоторепортаж

Фотофакт. В Минске отпраздновали 30-летие Белорусского Экзархата

Фотофакт. В Минске отпраздновали 30-летие Белорусского Экзархата

Православные отмечают Пасху: что нельзя делать в этот день

Православные отмечают Пасху: что нельзя делать в этот день

Где самые большие скидки к Пасхе-2019? Ищем выгоду в Минске, Гомеле, регионах

Где самые большие скидки к Пасхе-2019? Ищем выгоду в Минске, Гомеле, регионах